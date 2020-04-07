Минфин поддержал законопроект об увеличении размера страхового покрытия по вкладу с 1,4 миллиона руб. до 10 миллионов руб., но только если гражданин попал в сложное жизненное положение, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Минфин поддержал законопроект об увеличении размера страхового покрытия по вкладу с 1,4 миллиона руб. до 10 миллионов руб., но только если гражданин попал в сложное жизненное положение, заявил министр финансов Антон Силуанов.Минфин подготовил положительное заключение на законопроект с указанной оговоркой, пояснил Силуанов, отмечает ТАСС. Речь, в частности, идет о случаях, когда гражданин продает квартиру, размещает деньги в банке, а у банка отзывают лицензию. Тогда гражданин может получить страховое возмещение по вкладу в размере до 10 миллионов руб.Речь может идти и о наследстве, когда гражданин размещает наследованные деньги в банке, а банк банкротится или теряет лицензию, пояснил Силуанов.Cтраховое возмещение в размере 1,4 миллиона руб. имеют 99,7% вкладчиков. Если власти увеличат размер страхового возмещения, то это затронет состоятельных граждан, которые могут иметь свои сбережения как в банках, так и в других активах. "Поэтому пока, на наш взгляд, основную базовую часть нецелесообразно увеличивать", — заявил Силуанов.