Министерство просвещения России запустило платформу для дистанционного обучения школьников Моя школа в online. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Она рассчитана на все типы общеобразовательных учреждений, на все поселки и города нашей страны.

Министерство просвещения России запустило платформу для дистанционного обучения школьников. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Россия 24".Сейчас школы России перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Однако многие педагоги столкнулись с трудностями в организации учебного процесса. Один из основных вопросов — это содержание дистанционного обучения.Для решения данных проблем была запущена онлайн-платформа "Моя школа в online". Уникальность ресурса состоит в том, что он рассчитан на все типы общеобразовательных учреждений, на все поселки и города нашей страны, сказал министр. Также было составлено расписание, по которому могут работать учителя.Причем, по словам Кравцова, все программы, собранные на сайте, можно будет смотреть не только в интернете, но и по телевидению. "Мы договорились с рядом каналов, что там, где нет высокоскоростного интернета, будут задействованы телевизионные каналы", — сказал министр. Также образовательные материалы можно скачать и сохранить в компьютеры.Президент группы компаний издательства "Просвещение" Михаил Кожевников подчеркнул, что все методические материалы были разработаны и подготовлены ведущими авторами и методистами. Сайт будет наполняться материалами до мая.