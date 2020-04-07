Министерство спорта Российской федерации посодействовало в возвращении спортсменов на родину. Борт, на котором находились спортсмены, прибыл из Бишкека в Екатеринбург в понедельник, 6 апреля.

Министерство спорта Российской федерации посодействовало в возвращении спортсменов на родину. Борт, на котором находились спортсмены, прибыл из Бишкека в Екатеринбург в понедельник, 6 апреля.На борту находились 30 человек из Свердловской области, два представителя Челябинска и трое – из Якутии. Как сообщает пресс-служба Минспорта страны, на сегодняшний день за пределами государства в общей сложности находятся 84 спортсмена из сборных команд России."Минспорт России продолжает держать на контроле ситуацию с возвращением домой находящихся за рубежом спортсменов и специалистов сборных команд России и сборных команд субъектов страны", – говорится на официальном сайте Министерства.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся превысило 1,3 миллиона человек, из которых 75 тысяч скончались.