Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило приказ о бесплатном доступе к социально значимым сайтам.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило приказ о бесплатном доступе к социально значимым сайтам.Сообщается, что данный эксперимент будет проводится с 1 апреля по 1 июля 2020 года.Отмечается, что в нем добровольно участвуют компании "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "ЭР-Телеком" и "Мегафон".Ранее обеспечить россиянам бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам предложил президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию в январе 2020 года.