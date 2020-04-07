Вооруженные силы России организовали масштабные лабораторные проверки личного состава на коронавирус.

Вооруженные силы России организовали масштабные лабораторные проверки личного состава на коронавирус.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.По его словам, проверки проходят на базе Государственного научно-исследовательского испытательного центра военной медицины, 48-го ЦНИИ РХБЗ и 9-го лечебно-диагностического центра в Москве, Петербурге и Сергиевом Посаде. В остальных 85 регионах России исследования проводятся на базе учреждений Роспотребнадзора.Иванов отметил, что осуществлено почти 5000 исследований. По его словам, в военных округах и на Северном флоте созданы обсервационные центры для изоляции и медицинского наблюдения за заболевшими.Замминистра подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в войсках в результате проводимых мероприятий "остается благополучной".11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На данный момент в разных странах мира инфицирован 1 миллион 386 тысяч человек, вылечилось 297 тысяч, скончались более 79 тысяч.В России отмечено 7497 случаев заражения, в том числе 1154 за последние сутки. 494 человека выздоровели, 58 умерли.