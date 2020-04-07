Мировая экономика в данный момент столкнулась с колоссальным дезинфляционным кризисом, который может привести ее на дефляционную территорию, что не отмечалось уже несколько десятилетий, передает Bloomberg.

Мировая экономика в данный момент столкнулась с колоссальным дезинфляционным кризисом, который может привести ее на дефляционную территорию, что не отмечалось уже несколько десятилетий, передает Bloomberg.Сейчас экономики многих стран столкнулись с резким замедлением из-за ограничительных мер, которые были введены для сдерживания вспышки коронавирусной инфекции, поэтому цены на многие товары, включая нефть, медь и гостиничные номера, серьезно снижаются.Как заявил Джозеф Луптон из JPMorgan Chase & Co, в настоящее время в мире нарастает мощное дезинфляционное давление.Это беспокоит экономистов, поскольку такая ситуация в дальнейшем может привести к длинному периоду рецессии. Снижение цен создаст трудности для компаний, которые накопили долговые обязательства в хорошие времена. Они могут провести дополнительные сокращения заработной платы и инвестиций, а также объявить дефолт по своим долгам и обанкротиться.Низкие цены могут показаться благом для потребителей, но дефляция пагубно скажется на экономике в целом. В такой ситуации домохозяйства откладывают покупки в ожидании снижения цен, а компании откладывают инвестиции, потому что видят ограниченные возможности получения прибыли.Даже после того, как кризис с коронавирусом ослабнет, последствия ограничительных мер — повышенная безработица, подорванная уверенность потребителей и компаний и неуверенный возврат к работе — могут сдерживать ценовое давление, побуждая центральные банки удерживать процентные ставки на предельно низких уровнях.Говоря о ставках Федеральной резервной системы (ФРС) США, Этан Харрис из Bank of America спрогнозировал, что ставки регулятора будут находиться на нулевом уровне в течение двух следующих лет.Однако в дальнейшем существует вероятность того, что все принятые меры могут привести к росту ценового давления.По словам бывшего главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Билла Дадли, реакция на все принятые меры "может иметь инфляционные последствия", но в краткосрочном периоде будет отмечаться дефляция.Луптон и его коллеги-экономисты из JPMorgan прогнозируют, что их глобальный индекс потребительских цен временно упадет ниже уровня прошлого года в середине 2020 года, что случится впервые за многие десятилетия.Во многом это связано с падением цен на нефть. Даже несмотря на их восстановление на прошлой неделе на фоне сообщений о возможном сокращении производства, они все еще на 55% ниже, чем в начале года.Возможно, крупнейшим источником дефляции в мире сейчас является Китай, где цены производителей в феврале снизились на 0,4% по сравнению с годом ранее после роста на 0,1% в январе. Это тормозит цену товаров, отправляемых за границу крупнейшей в мире торговой державой.Но Китай не единственная страна, испытывающая проблемы с ростом цен.Британский розничный консорциум 1 апреля сообщил, что цены в магазинах упали на 0,8% в марте, что стало самым большим снижением с мая 2018 года после падения на 0,6% в феврале.А в США внутренние тарифы на авиабилеты упали в среднем на 14% в период с 4 по 7 марта, сообщил сайт бронирования Hopper.com. Средняя прибыль на гостиничный номер за неделю с 22 по 28 марта упала на 80% по сравнению с прошлым годом, сообщила фирма STR.