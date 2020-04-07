Подмосковье выделит около 50 миллиардов рублей на различные льготы в период пандемии. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. В частности, 10 миллиардов пойдут на поддержку бизнеса, в том числе - на налоговые льготы.

Подмосковье выделит около 50 миллиардов рублей на различные льготы в период пандемии. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. В частности, 10 миллиардов пойдут на поддержку бизнеса, в том числе — на налоговые льготы, сообщает телеканал "Россия 24"."Мы уже на федеральном и региональном уровне предусмотрели разные льготы, которые нашему региональному бюджету обойдутся в порядка 10 миллиардов руб. Это и налог на имущество, который дальше объясним, как будем действовать, льготы по различным налогам в нашу систему. Мы обязательно найдем и дополнительные возможности. Мы внимательно подумаем и послушаем, что вы можете предложить. Это касается, конечно, и агропромышленного комплекса, он небольшой, но важный. Здесь тоже мы предложим эффективные удобные меры", — заявил губернатор Подмосковья.