Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к компаниям и предпринимателям Подмосковья и рассказал о мерах поддержки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к компаниям и предпринимателям Подмосковья и рассказал о мерах поддержки.Московская область — вторая по размерам экономика среди регионов после Москвы. По словам губернатора, приняты документы, которые позволяют работать всем предприятиям без ограничений, за исключением некоторых из сферы услуг.Предпринимателям, пострадавшим из-за коронавируса, будут предоставлены льготы по кредитам, налогам и аренде.Малому бизнесу предоставляется отсрочка от уплаты налогов на полгода. Обнуляется ставка налога на имущество – это мера поможет арендующим площади в торговых центрах.Фонд развития промышленности Мособласти получил 400 миллионов руб. для льготного кредитования предприятий. На 200 миллионов руб. увеличен объем Фонда микрофинансирования малого и среднего бизнеса.Предпринимателям возмещается 50% затрат на покупку оборудования, а производителям масок и средств дезинфекции — 80%. Предприятиям предоставляется беспроцентный кредит на полгода для выплаты зарплаты сотрудникам. В два раза — с 30% до 15% снижены платежи в соцфонды. Властями региона введен мораторий на проверки бизнеса.10 апреля в 12:00 пройдет онлайн-конференция с предпринимателями Подмосковья из разных отраслей. В ходе онлайн-обсуждения поддержка может быть уточнена. "Необходимо сформулировать перечень проблем, которые сегодня волнуют бизнес, для их дальнейшего обсуждения на региональном уровне и принятия решений по поддержке", – заявил в ходе заседания подмосковного правительства губернатор региона Андрей Воробьев.