Возведение пешеходного моста через Тьмаку началось в Твери. В будущем он соединит туристические объекты на разных берегах и станет одним из проектов кластера Волжское море. Протяженность переправы составит почти 90 метров.

Возведение пешеходного моста через Тьмаку началось в Твери. В будущем он соединит туристические объекты на разных берегах и станет одним из проектов кластера "Волжское море". Протяженность переправы составит почти 90 метров. По задумке архитекторов, новый мост станет частью единого маршрута, объединив набережную Волги, исторический центр, императорский дворец, площадь Победы.Строительство объекта сейчас развернулось в месте впадения в Волгу. Именно здесь в XII веке располагался Тверской кремль, переживший множество пожаров. Теперь здесь находится храм Михаила Тверского. Как рассказал архитектор Центрального района Твери Павел Каменских, пешеходный маршрут соединит шумную улицу с тихой живописной набережной.Пойма Тьмаки будет полностью благоустроена, уточнил Андрей Барковский, автор проекта, член Союза архитекторов России. Доминантой сооружения станут необычные арки. Перед мостом появится площадь.На строительные работы и благоустройство будет выделено в общей сложности более 150 миллионов из областного и городского бюджетов. Завершить стройку планируется к концу 2020 года, уточняет ГТРК "Тверь".