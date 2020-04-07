Представители МЧС России рекомендовали жителям использовать водку в качестве обеззараживающего средства. По словам экспертов, для этого в ней слишком мало спирта, передает Но даже чистый ..

Представители МЧС России рекомендовали жителям использовать водку в качестве обеззараживающего средства. По словам экспертов, для этого в ней слишком мало спирта, передаетНо даже чистый спирт непригоден в качестве антисептика. По словам экспертов, он может сделать кожу сухой, из-за чего на ней образуются микротрещины, в которых может проникнуть коронавирус. В МЧС заключили, что для защиты от инфекции лучше использовать специальные антисептики.