Международный валютный фонд (МВФ) отметил ограниченные, но обнадеживающие признаки восстановления в Китае, первой стране, которая пострадала от пандемии COVID-19, но заявил, что нельзя исключить возобновления пандемии в Китае и других странах.

Международный валютный фонд (МВФ) отметил ограниченные, но обнадеживающие признаки восстановления в Китае, первой стране, которая пострадала от пандемии COVID-19, но заявил, что нельзя исключить возобновления пандемии в Китае и других странах.В своем блоге ведущие экономисты МВФ сообщили, что пандемия, вызванная новым коронавирусом, подтолкнула мир к рецессии, которая будет хуже глобального финансового кризиса, и призвала к глобальным, скоординированным ответным мерам в области здравоохранения и экономической политики.Экономический ущерб растет во всех странах при отслеживании резкого роста новых инфекций и мер по сдерживанию, введенных правительствами, отметили эксперты МВФ.По данным Reuters, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире возросло до более чем 1,25 миллиона, при этом было зарегистрировано 68400 смертельных случаев.В Китае сейчас наблюдается умеренное улучшение показателя опросов менеджеров по закупкам (PMI) после резкого снижения в начале года, а ежедневные спутниковые данные о концентрациях диоксида азота в атмосфере, что является показателем промышленной и транспортной активности, говорят о постепенном снижении ограничительных мер, отметили специалисты МВФ."Восстановление в Китае, хотя и ограниченное, обнадеживает. Предполагается, что меры сдерживания помогают успешно контролировать распространения эпидемии и проложить путь для возобновления экономической активности", — пишут авторы доклада."Но существует огромная неопределенность относительно будущего пути пандемии, и нельзя исключать возобновления ее распространения в Китае и других странах", — добавили они.Европейские страны, такие как Италия, Испания и Франция, в настоящее время находятся в острой фазе вспышки, за которой следуют Соединенные Штаты, в то время как эпидемия, похоже, только начинается во многих странах с развивающейся экономикой, а последние индексы опросов менеджеров по закупкам (PMI) указывают на резкое замедление производства во многих странах.Экономика США переживала последствия с "беспрецедентной скоростью и серьезностью", говорится в блоге, где также отмечается, что почти 10 миллионов американцев подали заявки на пособие по безработице в последние две недели марта, что является более резким ростом, чем даже во время пика мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.