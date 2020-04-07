Президент Владимир Путин пошутил про коронавирус в ходе совещания, посвященного борьбе с распространением китайской инфекции. Видеозапись случившегося появилась в Сети. По словам лидера, ..

Президент Владимир Путин пошутил про коронавирус в ходе совещания, посвященного борьбе с распространением китайской инфекции. Видеозапись случившегося появилась в Сети.По словам лидера, все граждане стали "специалистами" в области вирусологии. "Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна – вирусологи", – с иронией отметил Владимир Путин, добавив, что сейчас крайне важно мнение настоящих экспертов.Во время заседания президент также сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом пока не пройден, сообщает . Чтобы избежать большого количества жертв, России следует учиться на чужих ошибках, а не на своих, подчеркнул лидер.