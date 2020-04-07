В Прямом эфире - о том, как себя чувствует народная артистка России, руководитель театра Русская песня Надежда Бабкина. Ранее сообщалось, что она была экстренно госпитализирована с подозрением на коронавирус и находится в искусственной коме. Так ли это?

Народная артистка России, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина совсем недавно отметила свой юбилей, а 7 апреля стало известно, что певицу экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус и ввели в искусственную кому. Причем, еще 1 апреля.Еще недавно Надежда Георгиевна обращалась к своим поклонникам с просьбой беречь себя и оставаться дома. Ее представитель сообщил Вестям.Ru, что у артистки коронавируса не обнаружено.В программе "Прямой эфир" Андрей Малахов сообщил, что артистка 12 марта вернулась из США, а 19-го отмечала свой юбилей.Гости рассказали, что тогда еще была рекомендация собираться не больше 50-ти человек, и певица строго следила за тем, чтобы было на вечеринке по случаю юбилея 49 человек. Но приглашенные, конечно, целовались и обнимались, поздравляя актрису.Сейчас Бабкина лежит в частной клинике. У нее действительно обширная двусторонняя пневмония, и певица была введена в состояние искусственной комы.В программе доктор Александр Мясников рассказал, что знал о госпитализации Надежды Бабкиной, но семья не хотела распространения этой информации.Знаменитый врач и телеведущий отмечает, что Надежда Георгиевна активная, без сильных факторов риска, так что у нее есть большие шансы на скорейшее выздоровление.Доктор Мясников также прокомментировал "теорию заговора" по поводу пандемии коронавируса, которая активно обсуждается в Сети и ряде СМИ.Врач говорит, что вирус имеет природное происхождение, но эпидемию предвидели. Многие вещи, по его мнению, специалисты могли предсказать и предотвратить.Сейчас же, отмечает доктор Мясников, ситуация вышла из-под контроля, и как маховик подкашивает под себя все вокруг.В программе также — видео слов поддержки, которые записали актрисе ее коллеги, и кадры от театра "Русская песня", где утром 7 апреля, сильно расстроенные этой новостью, собрались поклонники Надежды Бабкиной.