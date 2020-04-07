ЧП в Чекмагушевском районе Башкирии. Ночью на въезде в село Новобирдино сгорела ферма, где находилось большое количество животных. Об этом ГТРК Башкортостан сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

ЧП в Чекмагушевском районе Башкирии. Ночью на въезде в село Новобирдино сгорела ферма, где находилось большое количество животных. Об этом ГТРК "Башкортостан" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.Прибывшие на место возгорания экстренные службы обнаружили, что пламенем охвачено 900 квадратных метров крыши строения. Пожару был присвоен повышенный ранг. Кроме того, тушению мешал сильный ветер.После ликвидации возгорания выяснилось, что фермерскому хозяйству нанесен существенный ущерб. Погибшими в огне числятся десять голов крупного рогатого скота, одинадцать — мелкого рогатого скота, одна лошадь. Погибло также не менее двухсот бройлерных куриц. Из людей никто не пострадал.Специалисты занимаются расследованием причин пожара.