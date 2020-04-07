Пенсионерка, зайдя в квартиру, увидела, что в помещении разбросаны вещи и пропали денежные средства в размере около 100 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Ивановское задержали троих подозреваемых в квартирной краже.В полицию с заявлением обратилась 86-летняя пенсионерка. По словам пожилой женщины, по возвращении домой она обнаружила, что дверь в квартиру закрыта изнутри, а окно распахнуто. Позже, попав в помещение, она увидела, что в квартире разбросаны вещи и пропали денежные средства в размере около 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых на Покровской улице – ранее судимых приезжих в возрасте от 23 до 28 лет.Установлено, что злоумышленники вскрыли окно, двое из них проникли в квартиру, а третий караулил на улице.Следствием ОМВД России по району Ивановское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейскими установлена причастность задержанных еще к двум квартирным кражам. Злоумышленники взламывали окна, проникали в квартиры, закрывали входные двери изнутри и похищали имущество.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73