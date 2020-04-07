Банк России отслеживает взаимодействие банков с клиентами, пострадавшими из-за пандемии коронавируса. ЦБ примет меры, если увидит, что банки используют послабления в своих целях, а не для поддержания кредитования, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банк России отслеживает взаимодействие банков с клиентами, пострадавшими из-за пандемии коронавируса. ЦБ примет меры, если увидит, что банки используют послабления в своих целях, а не для поддержания кредитования, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.ЦБ работает с банками, чтобы они шли навстречу своим клиентам в реструктуризации долгов и не сокращали кредитование, пояснила Набиуллина, сообщает "Интерфакс". ЦБ ввел регуляторные послабления, цель которых — поддержать граждан и компании, дать им возможность легче пережить ограничительные меры.Если ЦБ увидит, что банки не разделяют эту позицию, "мы будем реагировать в том числе через регулирование", подчеркнула Набиуллина.ЦБ ввел регуляторные послабления не для того, чтобы защитить банковскую прибыль, а чтобы поддержать кредитование, смягчить последствия для населения и бизнеса от пандемии. Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, ЦБ готов пересмотреть свои подходы, заявила глава ЦБ."Альфа-банк" 7 апреля разослал своим клиентам письмо, в котором сообщил о временном ограничении выдачи ипотечных кредитов сотрудникам компаний тех отраслей, которые наиболее пострадали от кризиса. К таким отраслям банк отнес транспорт, спорт, развлечения, здравоохранение, фитнес, косметологию, негосударственное дополнительное образование, образование, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес.ЦБ ввел до 30 сентября регуляторные послабления для банков, в том числе по резервам и достаточности капитала.