Надежду Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Певица была госпитализирована 1 апреля. Врачи диагностировали у нее двустороннее воспаление легких.

Надежду Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на источники.Певица была госпитализирована 1 апреля. Врачи диагностировали у нее двустороннее воспаление легких. По словам источника, Бабкина находится в тяжелом, но стабильном состоянии с положительной динамикой. Ранее в СМИ появилась информация, что анализ выявил у певицы коронавирус, однако официального подтверждения этому пока нет.19 марта певица отметила свой 70-летний юбилей.Накануне из больницы в Коммунарке был выписан Лев Лещенко. Его последний тест на коронавирус показал отрицательный результат. Также вышел из больницы певец Игорь Николаев.На данный момент в России зарегистрировано 6 343 случаев заболевания коронавирусом, из них 4484 в Москве.