Российскую эстрадную певицу Надежду Бабкину госпитализировали в связи с ухудшением здоровья. Как сообщают СМИ, у артистки изначально диагностировали пневмонию, а после подтвердился коронавирус COVID-19.

Российскую эстрадную певицу Надежду Бабкину госпитализировали в связи с ухудшением здоровья. Как сообщают СМИ, у артистки изначально диагностировали пневмонию, а после подтвердился коронавирус COVID-19.Бабкина почувствовала себя плохо после первого апреля, ей вызвали скорую помощь, сообщает StarHit. Сама артистка пока никак не прокомментировала появившуюся информацию. На ее странице в Instagram последний пост опубликован пару дней назад. В нем артистка отметила, что начала читать классику, поскольку появилось свободное время.В конце марта Надежда Бабкина записала видео, в котором призвала людей оставаться дома в виду сложившейся ситуации. Артистка посоветовала отдохнуть от кафе и ресторанов, поставив на первое место здоровье.Ранее в понедельник, 6 апреля, из Коммунарки выписали Льва Лещенко. Его последний тест на коронавирус дал отрицательный результат. В настоящее время артист чувствует себя хорошо.