Состояние знаменитой певицы Надежды Бабкиной, которой диагностировали коронавирус, сильно ухудшилось. Врачи были вынуждены пойти на крайние меры.

Состояние знаменитой певицы Надежды Бабкиной, которой диагностировали коронавирус, сильно ухудшилось. Врачи были вынуждены пойти на крайние меры.Артистку доставили в частную клинику в Подмосковье 6 апреля. Она около недели боролась с двусторонней пневмонией в домашнем режиме, но становилось только хуже.Похоже, после госпитализации ее состояние не улучилось. Врачи приняли решение ввести Надежду Бабкину в искусственную кому.Отметим, что Надежда Бабкина находится в группе риска из-за возраста. Известно, что люди старше 65 лет хуже всего справляются с коронавирусом.