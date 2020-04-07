Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля. Как сообщалось, женщина и ее сын пропали во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе.

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля. Как сообщалось, женщина и ее сын пропали во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе. В минувшее воскресенье они были признаны погибшими, полиция прекратила их поиски. Тело мальчика пока не найдено.40-летняя Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, внучка сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, и ее восьмилетний сын Гидеон Джозеф Кеннеди Маккин пропали в минувший четверг днем. Во время отдыха дети играли в мяч, и он укатился в воду. Чтобы достать его, мать и сын сели в каноэ и, видимо, заплыв слишком далеко, не смогли вернуться на берег, напоминает РИА Новости.