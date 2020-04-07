Агентство NASA обнародовало планы освоения Селены и превращения её в плацдарм для подготовки марсианских экспедиций.

Агентство NASA обнародовало планы освоения Селены и превращения её в плацдарм для подготовки марсианских экспедиций.Эксперты представили Национальному космическому совету США 13-страничный отчёт, в котором изложены поистине наполеоновские планы.Напомним, что первая высадка астронавтов на Луну в XXI веке запланирована на 2024 год. К этому времени должна быть готова окололунная орбитальная станция Gateway, что можно перевести как "Ворота" или "Вход". И агентство не собирается останавливаться на этих будущих достижениях.Прежде всего, планируется несколько беспилотных миссий, в рамках которых на естественный спутник Земли будут доставлены десятки научных приборов. Но замыслы стратегов NASA куда амбициознее.Речь идёт о строительстве постоянной базы на Южном полюсе Селены (возможно, в кратере Шеклтон). Специалисты рассчитывают, что там смогут разместиться четыре человека. Первому экипажу, вероятно, предстоит провести там неделю. Постепенно сроки пребывания будут удлиняться. Лунные экспедиции планируется запускать ежегодно.В распоряжении астронавтов будет пассажирский ровер LTV, или Lunar Terrain Vehicle ("Транспортное средство для лунной поверхности"). Он будет перевозить исследователей на небольшие дистанции.Для более длительных путешествий по нашему естественному спутнику планируется соорудить мобильную обитаемую платформу. Она должна подойти для вояжей продолжительностью до 45 земных суток (!).Лунная база должна стать плацдармом для подготовки высадки на Марс.Иллюстрация NASA.Отмечается, что лунная база станет плацдармом не только для исследования самого небесного тела, но и для отработки технологий, обеспечивающих максимальную автономность базы. Так, специалистам предстоит создать и довести до совершенства методы получения из местных ресурсов воды, кислорода и топлива. Кроме того, астронавты получат возможность испытать передовую робототехнику.Действия "налунных" экипажей будут координироваться с орбитальной станции Gateway. Она же будет для них запасным пристанищем, если на поверхности Селены что-то пойдёт не так.Эту же станцию астронавты используют, чтобы смоделировать полёт на Марс. Планируется, что четыре человека проведут на её борту несколько месяцев, имитируя путь к Красной планете. После этого двое астронавтов высадятся "на Марс" (на самом деле на Луну). Затем исследователям предстоит обратный путь."После двадцати лет непрерывного пребывания на околоземной орбите мы готовы к решению следующей большой задачи в освоении космоса: созданию устойчивого присутствия на Луне и вокруг неё", — заявляет директор НАСА Джим Брайденстайн (Jim Bridenstine).Впрочем, чтобы эти смелые замыслы осуществились, предстоит решить ряд трудных задач. Например, пока не существует технологий, которые защитили бы астронавтов от космической радиации во время их многомесячного пребывания на окололунной орбите.Напомним, что экипажи МКС защищены магнитным полем Земли, но у покорителей Луны такого щита не будет. Лунную базу можно соорудить в пещере или снабдить достаточно толстыми стенами из местных материалов. С орбитальной же станцией такой фокус не удастся. Например, толщина обшивки МКС — всего 1,5 миллиметра (!). И Gateway тоже не получится превратить в бункер высшей защиты: при всём желании на это не хватит грузоподъёмности ракет.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали об испытаниях роботов, предназначенных для строительства лунной базы.