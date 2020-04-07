Отрицательное влияние пандемии коронавируса на экономику Казахстана окажется сильнее влияния мирового финансового кризиса 2008 года, заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Отрицательное влияние пандемии коронавируса на экономику Казахстана окажется сильнее влияния мирового финансового кризиса 2008 года, заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.Необходимо подумать, что делать дальше. "Экономика снизится. Наверное, будет тяжелее, чем мировой финансовый кризис 2008 года", — отметил Назарбаев, сообщает "Интерфакс". Следует обратить особое внимание на обеспечение продовольствием, на медобеспечение. Задач много, подчеркнул Назарбаев.Пик распространения коронавируса в Казахстане не пройден, поэтому необходимо проявить выдержку и терпение. Назарбаев 8 апреля выступит с обращением к народу Казахстана. Сейчас тяжело всему миру, заключил Назарбаев.