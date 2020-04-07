Сейчас АвтоВАЗ сейчас использует для названия моделей автомобилей имена Granta, Vesta, Xray, Largus и 4x4, а также имя Niva, оставшеется от бывшего СП GM-АвтоВАЗ. Но в запасе у компаний есть еще больше десятка недавно зарегистрированных названий, которые АвтоВАЗ пока не использует.

Сейчас АвтоВАЗ сейчас использует для названия моделей автомобилей имена Granta, Vesta, Xray, Largus и 4x4, а также имя Niva, оставшеется от бывшего СП GM-АвтоВАЗ. Но в запасе у компаний есть еще больше десятка зарегистрированных названий, которые АвтоВАЗ пока не использует.Эти названия нашлись в базе Роспатента, пишет "Российская газета". В 2012 году появились имена Lada Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia, Quanta. А в 2015 году список регистрации пополнили названия Binar, Antiga, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira, Intriga, Preosa.В 2016 году запатентовано имя Kvest. Также в списке запасных названий нашлись Onega, Кам4атка и Xray X.Все названия могут быть использованы в любой момент, а документы на них действуют 10 лет, после чего их срок продлевается.