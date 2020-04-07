Авторы бенчмарка AnTuTu обновили список самых мощных смартфонов среднего ценового сегмента

Авторы AnTuTu - бенчмарка, служащего для оценки быстродействия мобильных устройств, - обновили список самых мощных смартфонов среднего ценового сегмента. В марте лидером рейтинга стала 5G-модель Oppo Reno3, оторвавшаяся от ближайшего преследователя почти на 80 тысяч очков.Оснащенный процессором MediaTek Dimensity 1000L, Oppo Reno3 получил средний балл 407 340, в то время как идущий следом Vivo X30 5G с чипсетом Exynos 980 - только 326 822. При этом Reno3 5G уже нельзя назвать новинкой: смартфон, вышедший в декабре 2019 года, не покидает вершину чарта AnTuTu с января 2020-го.На третьей строчке расположился Redmi K30 5G (Snapdragon 765G), заработавший 324 717 очков. Oppo Reno3 Pro 5G - "собрат" чемпиона с процессором Snapdragon 765G - сумел набрать 320 314 баллов и оказался на четвертом мете.Оставшиеся смартфоны из топ-10 - это модели без поддержки 5G. Места с 5 по 9 заняли аппараты Huawei и Honor, все - с чипом Kirin 810: Honor 9X Pro, Huawei Nova 6 SE, Honor 9X, Honor 20S и Huawei Nova 5i соответственно. Замыкает десятку Redmi Note 8 Pro (289 257 очков) - единственная модель с другим чипсетом MediaTek, Helio G90T.На прошлой неделе создатели AnTuTu представили рейтинг самых высокопроизводительных флагманов за март. Лучшим стал Find X2 Pro: новинка Oppo набрала 606 389 очков и отодвинула на вторую строчку Xiaomi Mi 10 Pro 5G - лидера прошлого месяца, получившего 598 572 балла. Все аппараты, попавшие в топ-10, оснащены последней мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 865 и оперативной памятью LPDDR5.