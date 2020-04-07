После ажиотажных закупок в марте россияне перешли в режим экономии и самоизоляции. Сумма повседневных еженедельных расходов в России c 30 марта по 5 апреля снизилась в 2 раза, подсчитал исследовательский холдинг Ромир.

После ажиотажных закупок в марте россияне перешли в режим экономии и самоизоляции. Сумма повседневных еженедельных расходов в России c 30 марта по 5 апреля снизилась в 2 раза, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".Обычная среднестатистическая семья за последние 7 дней сократила расходы при покупке повседневных товаров на 3068 руб., или почти в 2 раза, до 3376 руб. по сравнению с предыдущей неделей.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года еженедельные расходы снизились на 904 руб., или на 21,1%. По сравнению со средним значением за последний год расходы прошлой недели снизились на 1151 руб., или 25,4%.Вместе с расходами упала и частота походов в магазин. По сравнению с предыдущей неделей 23-29 марта россияне стали на 34,8% меньше ходить в магазины.Доля людей, покупающих товары повседневного спроса, снизилась на 10 процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей. По мнению специалистов "Ромира", это говорит либо о достаточно четком соблюдении режима самоизоляции в стране, либо о совершенных ранее значительных закупках впрок."По нашим оценкам, динамика может снижаться и в дальнейшем", — заявила Ксения Пайзанская, директор по работе с клиентами холдинга "Ромир".Расходы рассчитываются для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств, получаемых по итогам исследования Romir Consumer Scan Panel. Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением 10 тысяч человек и более. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели. "Ромир" — эксклюзивный представитель международных исследовательских ассоциаций Gallup International и GlobalNR в России и СНГ.