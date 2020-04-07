Цены на нефть утром возобновили рост после снижения вечером. Нефть европейского сорта Brent подорожала на 1,7% до $33,6 за баррель к 10:00 мск во вторник после снижения на 3,4% в понедельник.

Цены на нефть утром возобновили рост после снижения вечером. Нефть европейского эталона Brent подорожала на 1,7% до $33,6 за баррель к 10:00 мск во вторник после снижения на 3,4% в понедельник.Американский эталон нефти West Texas Intermediate (WTI) подорожал на 3,3% до $26,9 за баррель после снижения на 8% по итогам предыдущей торговой сессии согласно биржевым данным.Цены растут в ожидании сделки о сокращении добычи. Главные мировые производители нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, скорее всего, согласятся сократить добычу на встрече в четверг 9 апреля, хотя это будет зависеть и от присоединения США к сделке, сообщили Reuters источники.Но угроза снижения глобальной экономики и падения спроса на топливо нависает над рынком из-за карантина в странах ЕС, США и Китая – основных потребителей нефти.Пандемия коронавируса ограничила мобильность почти половины населения планеты, резко сократились перевозки грузов и пассажиров, транспортная отрасль, основной потребитель топлива, простаивает.Сейчас любые новости давят на цену нефти. "Все, что не согласовано с глобальным сокращением нефти, будет разочаровывать рынок", — сказал Грег Придди, энергетический директор Stratfor в Хьюстоне.Мировой спрос на нефть упал на 30%, или около 30 миллионов баррелей в день, из-за пандемии. Одновременно Саудовская Аравия наводнила рынок предложениями об увеличении добычи по сниженным ценам, после того как королевство 6 марта вышло из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.