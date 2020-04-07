Из-за пандемии коронавируса онлайн-концерты дают многие музыканты. Однако собрать детский хор из 700 человек наверняка было непросто. Европейской организации Europa InCanto это удалось: она пригласила детей со всей Европы спеть знаменитую арию оперы Турандот Нессун Дорма Джакомо Пуччини.

Из-за пандемии коронавируса и самоизоляции онлайн-концерты дают многие музыканты. Однако собрать целый детский хор из 700 человек наверняка было непросто. Европейской организации Europa InCanto это удалось: она пригласила детей со всей Европы спеть знаменитую арию оперы "Турандот Нессун Дорма" (Nessun Dorma) Джакомо Пуччини.Таким образом организаторы онлайн-выступления хотели передать миру послание надежды и солидарности во время пандемии COVID-19.К юным исполнителям из Европы присоединились дети со всей планеты. Они записали видеоролики, из которых и составили виртуальный хор. Музыкальное сопровождение обеспечил коллектив Europa InCanto Orchestra под управлением маэстро Джермано Нери. Выступление можно послушать в приложении Scuola InCanto.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Europa InCanto (@europaincanto) 5 Апр 2020 в 12:10 PDTРанее 7 апреля сообщалось, что концертный зал "Зарядье" после перерыва возобновил онлайн-трансляции выступлений музыкантов. Смотреть их можно с любого устройства, при этом ни оплата, ни регистрация не требуются.