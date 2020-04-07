Исследования подтвердили эффективность медицинских масок в борьбе с распространением коронавируса. Эти средства индивидуальной защиты действительно помогают снизить распространение коронавирусных инфекций, но при одном условии: носить их лучше всего уже заразившимся.

Исследования подтвердили эффективность медицинских масок в борьбе с распространением коронавируса. Эти средства индивидуальной защиты действительно помогают снизить распространение коронавирусных инфекций, но при одном условии: носить их лучше всего уже заразившимся.Соответствующее исследование провела группа ученых из Университета Гонконга и Мэрилендского университета в США при участии экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). О результатах эксперимента сообщило издание Nature Medicine.В опыте приняли участие пациенты с тремя видами инфекции: гриппом, риновирусом и сезонным коронавирусом, схожим с новым коронавирусом SARS-CoV-2. Заразившимся предложили дышать и кашлять через специальный аппарат как в масках, так и без них. Прибор анализировал содержание капель влаги в выдыхаемом ими воздухе (именно с их помощью вирус передается от человека к человеку). В результате маски подтвердили свою эффективность во всех случаях, кроме риновируса.Руководитель исследования профессор Бенджамин Коулинг сделал вывод, что раз маска сдерживает распространение сезонного коронавируса в выдыхаемом больными воздухе, значит, она способна замедлить и распространение SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19).Впрочем, чтобы определить степень эффективности масок против вируса, вызвавшего нынешнюю пандемию, нужны дальнейшие исследования.5 апреля Роспотребнадзор разъяснил, как и когда следует носить медицинские маски, чтобы защититься от коронавируса. Глава службы Анна Попова отметила, что для профилактики заражения нет необходимости всем использовать маски с высокой степенью защиты. Например, полностью изолирующие респираторы нужны врачам-инфекционистам, а тем, чья работа не связана с медициной, подойдут и обычные маски. Дома такая защита не нужна, но при выходе в общественные места – обязательна. Нужно помнить, что менять обычную медицинскую маску следует раз в 2-3 часа.