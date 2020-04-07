Арвинд Кришна официально вступает в должность генерального директора IBM, сменив на этом посту Джинни Рометти. Как новый глава собирается менять курс экс-гиганта IT-отрасли?

Сейчас для IBM поворотный момент, и дело не только в тяжелом периоде коронавирусной пандемии. "Голубой гигант" уже не занимает то доминирующее положение в высокотехнологической отрасли, как было поколение назад. Топ-менеджмент сосредоточился на том, чтобы сбрасывать менее прибыльные предприятия, в то время как компания боролась за рост продаж. В последнее время рыночная капитализация IBM упала до менее чем $100 миллиардов, что составляет примерно десятую часть от стоимости конкурирующих компаний вроде Microsoft и Amazon.Период руководства Джинни Рометти не принес компании прорыва. Наоборот, за прошедшие восемь лет IBM стремительно отставала от других технологических компаний. Во время ее нахождения на посту генерального директора компания пыталась приспособиться к изменениям технологической отрасли, в том числе к росту значения облачных сервисов. IBM купила несколько связанных с облачными технологиями активов, в их числе Red Hat, которая занимается разработкой облачного ПО. Эта сделка привела к тому, что в прошлом квартале компания вернулась к умеренному росту выручки. Тем не менее аналитики говорят, что пока рано судить о том, сможет ли Red Hat оправдать $34 миллиарда, которые IBM заплатила за ее бизнес в октябре 2018 года.Судя по новому составу руководства, IBM связывает свое будущее с быстроразвивающейся сферой облачных компьютерных вычислений, где она отстает от таких конкурентов, как Amazon.com Inc. и Microsoft. В последние годы Рометти подчеркивала, что IBM превратится в мощного соперника в этом сегменте, однако на сегодняшний день ее продажи облачных услуг по-прежнему уступают продажам конкурентов. По данным аналитической фирмы Gartner Inc., в списке крупнейших провайдеров публичной облачной инфраструктуры IBM занимает 5-е место, а ее рыночная доля составляет менее 2%.Новый глава IBM Арвинд Кришна говорит, что компания готова к великим вещам. Новый гендиректор ранее возглавлял подразделение облачных услуг и когнитивного ПО. Кришна работает в IBM с 1990 года. За время своей карьеры в компании он занимал различные руководящие должности, в том числе и пост директора по разработкам. На его счету 15 патентов. Он возглавлял исследовательское подразделение компании и был инициатором приобретения Red Hat.В электронном письме, которое он отправил сотрудникам в понедельник утром, Кришна сказал, что компания сосредоточится на искусственном интеллекте и гибридном облаке как ключевых технологиях будущего. Он также привел довод, что наследие компании, заключающееся в предоставлении основополагающих технологий, делает IBM незаменимой в такие сложные времена, как сегодня."Если и есть что-то, что кризис в области общественного здравоохранения выявил, так это то, что IBM играет все более важную роль в мире. Мы являемся основой некоторых из самых критических систем, — написал он. — Сегодня более чем когда-либо доверие — это наша лицензия на работу".IBM позиционирует себя как проверенный временем поставщик гибкой облачной инфраструктуры и сервисов, а благодаря своей долгой истории поставок для крупных заказчиков IBM заявила, что она занимает идеальное положение, для того чтобы помочь им перейти от локальных систем к облаку. До сих пор усилия IBM в области облачных вычислений не принесли должного эффекта для существенного увеличения объема продаж или прибыли, поэтому вопрос заключается в том, удастся ли Кришне изменить структуру и подход компании так, как не удавалось его предшественникам.Послание нового главы IBM предполагает, что перемены грядут и в рядах топ-менеджмента. Так, Джим Уайтхерст, ранее гендиректор Red Hat, станет президентом IBM. Кришна и Уайтхерст сформируют двуединую управленческую команду: у первого большой опыт работы в IBM, а второй, недавно присоединившийся к IBM, займется возрождением компании.Бриджет ван Кралинген, руководившая работой IBM в области блокчейна, станет старшим вице-президентом по глобальным рынкам, затронув самые важные отношения IBM в области продаж по всему миру. Говард Бовилл, управляющий финансами и телекоммуникациям, присоединится к IBM в следующем месяце, чтобы возглавить облачный бизнес.Может ли IBM под руководством Кришны установить курс акций на новую траекторию и вернуть "Голубого гиганта" на вершины технологического Олимпа? Вероятно, это зависит от двух вещей. IBM существует уже более ста лет, у нее много старых, прибыльных бизнесов, таких как мейнфреймы - большой, необходимый, но не растущий бизнес.В прошлом финотчете компания сообщила, что выручка IBM Systems составила $3,04 миллиарда, увеличившись на 16% и превысив консенсус аналитиков FactSet в размере $2,84 миллиарда. Доходы от линейки мейнфреймов z (высокопроизводительные отказоустойчивые серверы, выпускаемые IBM с 1952 года; в 2000 году компания запустила новую линейку мейнфреймов IBM Z, в 2017 году, одновременно с выходом нового поколения серверов, переименованную в IBM z Systems), включая z15, в отчетном квартале выросли на 60%.Такие направления отлично подходят для поддержания денежного потока, но не для цены акций. Вопрос, который предстоит решить Кришне, — как удержать такие направления, но не дать им определять позиционирование компании?Второй вопрос — кадры. На конец 2019 года в IBM насчитывалось более 350 тысяч штатных сотрудников. Это в 2,5 раза больше, чем в Apple, и в 3,5 раза больше, чем в Google. Многие из них работают в сервисном бизнесе IBM, выполняя ту работу, которая необходима клиентам для подготовки к переходу в облако. Сколько IBM инвестирует в этот бизнес, учитывая, что он не растет, а облачные тренды грозят сокращениями?Это трудные проблемы, но их возможно решить. У Microsoft же получилось: восемь лет назад многие эксперты индустрии думали, что Microsoft нужна свежая кровь из Ford или Boeing, чтобы они пришли и встряхнули компанию. Вместо этого правление повысило в должности Сатью Наделлу, технолога, проработавшего там более 20 лет.Что касается прогнозов, то IBM заявила, что в 2020 году ожидает получить прибыль на акцию в размере $13,35 без учета некоторых статей. Это выше консенсусной отметки $13,29, полученной от аналитиков, опрошенных Refinitiv, и подразумевает рост на 4% по сравнению с предыдущим годом. Джим Кавано, финансовый директор компании, в ходе конференц-звонка объявил, что выручка IBM будет расти из года в год с 2020 года.