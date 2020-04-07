Британская компания Dyson объявила о старте продаж своего первого очистителя воздуха с функцией увлажнения

Британская компания Dyson объявила о старте продаж своего первого очистителя воздуха с функцией увлажнения. В нем задействуется система очистки воды лучами ультрафиолета C (UV-C): летом она позволяет создать прохладный воздушный поток, а зимой - увлажнить помещение.UV-C убивает 99,9% бактерий, содержащихся в воде. Происходит это мгновенно - за одну пикосекунду (триллионную долю секунды). Микроорганизмы поражает ультрафиолет C, который многократно отражается по всей длине тефлоновой трубки. В результате ДНК золотистого стафилококка, кишечной, синегнойной палочки и других бактерий повреждается так, что они теряют способность размножаться, сообщили Вестям.Ru в пресс-службе.За распознавание уровня загрязнения и влажности в Dyson PH01 отвечают три датчика. Лазеры обнаруживают наличие в воздухе мелкодисперсных частиц (аллергены, бактерии, вирусы, пыльца), второй сенсор - присутствие летучих веществ (таких как бензол и оксид азота), третий - измеряет относительную влажность и температуру.Летом климатический прибор может работать в режиме направленного воздушного потока, охлаждая и очищая воздух. Зимой - в режиме рассеянного воздушного потока, не создавая ощущения прохлады, или режиме бриза, который имитирует естественные воздушные потоки с помощью колеблющихся струй воздуха.Из-за примесей в воде на испарителе устройства может появляться осадок, например накипь. Кода Dyson PH01 понадобится очистка, на его корпусе загорится кнопка, а на ЖК-дисплее отобразятся инструкции для пользователя.В России Dyson PH01 будет доступен в белом цвете. Новинка поступит в продажу позднее в этом месяце по цене 54 990 рублей.