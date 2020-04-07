Нападающий ярославского Локомотива Григорий Денисенко, у которого завершился контракт с российским клубом, принял решение продолжить профессиональную карьеру в Национальной хоккейной лиге. 19-летний игрок собирается подписать соглашение с Флорида Пантерз.

Нападающий ярославского "Локомотива" Григорий Денисенко, у которого завершился контракт с российским клубом, принял решение продолжить профессиональную карьеру в Национальной хоккейной лиге. 19-летний игрок собирается подписать соглашение с "Флорида Пантерз".По словам агента Сергея Исакова, представляющего интересы спортсмена в Континентальной хоккейной лиге, он уже уведомил руководство "железнодорожников" о решении его подопечного отправиться в Северную Америку.Как сообщает Чемпионат.com, Денисенко провел за "Локомотив" 38 игр в нынешнем регулярном сезоне, набрав в них 12 (6 шайб + 6 передач) очков. В шести встречах плей-офф Кубка Гагарина хоккеист забросил одну шайбу.Напомним, что Денисенко был капитаном молодежной сборной России по хоккею на прошедшем в Чехии чемпионате мира. Россияне стали серебряными призерами турнира.