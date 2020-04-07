Одновременно с флагманскими смартфонами линейки S20 Samsung представила и аксессуар. Аксессуар, который, надеются в компании, позволит ей отвоевать более значительную долю в одном из самых горячих сегодня секторов рынка потребительской электроники — секторе полностью беспроводных наушников. В этом обзоре Galaxy Buds+ посмотрим, насколько близко Samsung удалось приблизиться к идеалу.

Одновременно с флагманскими смартфонами линейки S20 (наш обзор Galaxy S20 Ultra можно прочитать по этой ссылке) Samsung представила и аксессуар. Аксессуар, который, надеются в компании, позволит ей отвоевать более значительную долю в одном из самых горячих сегодня секторов рынка потребительской электроники - секторе полностью беспроводных наушников. В этом обзоре Galaxy Buds+ посмотрим, насколько близко Samsung удалось приблизиться к идеалу.Предыдущие Buds (без плюса) вышли весной 2019-го, одновременно со смартфонами-флагманами линейки S10. Они во многом развили идеи, заложенные в предшественника - Samsung Gear Icon X (позапрошлогодний обзор по этой ссылке). Новые наушники с текущей рекомендованной ценой в 10 990 рублей (кое-где уже есть дешевле) тоже не революционные, в то же время, улучшено очень многое.Во-первых - звук. Наушники теперь получили по два динамика каждый, соответственно, для басов и верхних частот (см. иллюстрацию ниже). Они тюнингованы AKG с расчетом на массовую аудиторию, которая, как правило, не прочь немного добавить басов практически любой музыке. Соответственно, в области низких частот динамики Buds+ наиболее "отзывчивы". Лучше всего новые TWS-наушники Samsung подходят, чтобы слушать хип-хоп, поп-музыку или танцевальную электронику. А вот джазовые записи или классика зачастую не впечатляют - когда много разных инструментов заполняют весь частотный диапазон, басы "прячут" важные для таких произведений средне- и высокочастотные детали.Изолированы "уши" отлично: можно комфортно слушать музыку в метро на громкости в две трети от максимума. Главное - не полениться подобрать из обширного ассортимента мягких насадок разного размера именно те, которые подходят вашим ушам. Если, вставив наушники, вы по-прежнему хорошо слышите происходящее вокруг - надо попробовать затычки побольше или поменьше. После чего задаешься вопросом, так ли вообще необходимо активное шумоподавление в вакуумных наушниках - хотя его в Buds+ нет, пассивная изоляция вполне эффективна.Galaxy Buds+ поддерживают три кодека (алгоритм, позволяющий сжать цифровой аудиопоток с минимальной потерей качества) - традиционный (и наименее качественный) SBC, собственный Samsung Scalable Codec (работает только со смартфонами Samsung, меняет степень сжатия в зависимости от качества Bluetooth-соединения) и AAC. Кодека aptX нет, но и AAC отлично справляется с задачей, тем более что большинство музыкальных стриминговых сервисов используют именно его.Для TWS-наушников очень важно и то, как они "слышат" - ведь их гораздо чаще используют при разговоре. У Buds+ два внешних и один внутренний микрофон в каждом наушнике, что обеспечивает более чистый звук при разговоре.Значительно улучшили в Galaxy Buds+ не только звук, но и автономность. До 11 часов без перерыва можно использовать полностью заряженные наушники, не доставая их из ушей, пока полностью не сядут встроенные аккумуляторы - это целый рабочий день, плюс дорога на работу или с работы. Ни одна другая из современных моделей TWS-наушников такой продолжительной автономной работы обеспечить не в состоянии.При этом разрядившиеся наушники достаточно вернуть в футляр на три минуты, чтобы опустошенная батарея зарядилась еще на час. Всего запаса энергии в футляре хватит лишь на еще одну полную зарядку - то есть суммарная автономность полностью заряженных наушников и чехла составляет 22 часа. Футляр сертифицирован для беспроводной зарядки по стандарту Qi, также он может заряжаться от смартфонов Samsung, поддерживающих технологию реверсивной беспроводной зарядки Wireless PowerShare.Что касается дизайна наушников, он по сравнению с Galaxy Buds почти не изменился - разве что матовая поверхность зарядного футляра стала глянцевой, обозначения правого и левого наушников изнутри футляра стали более заметными, а сам футляр изнутри теперь тоже белый. Кстати, футляры от Buds и Buds+ взаимозаменяемы, новые наушники заряжаются в чехле от старых и наоборот.Не поменялось и быстрое сопряжение со смартфонами Samsung "в одно касание", и управление: одним шлепком пальца по наушнику можно поставить музыку на паузу, двойной переключает на следующую композицию в плейлисте или отвечает на звонок, а тройной - возвращает к предыдущей песне. Удержание пальца на сенсорной площадке вызывает голосового ассистента, либо (это можно поменять в настройках) включает режим "прозрачности", чтобы слышать происходящее вокруг, либо (и это, пожалуй, самая полезная штука) позволяет регулировать громкость, не доставая смартфон из кармана.Приложение для управления настройками наушников - выбора действий для жестов и звучания эквалайзера - есть не только для Android, но и для iPhone. Правда, в моем тестировании качество связи (в основном, речь о частоте "заиканий" при прослушивании музыки) с Android-смартфонами (Samsung Galaxy Note 8, Huawei Mate 30 Pro) было заметно лучше, чем с iPhone 11 Pro. Вероятно, Buds+ все же лучше оптимизированы для устройств на мобильной операционке Google.Сравнивать Galaxy Buds+ с полностью беспроводными наушниками, стоящими вдвое больше, было бы нечестно. Да, нет активного шумоподавления как у AirPods Pro, звучание попроще, чем у Sony WF-1000XM3, уши устают быстрее, чем от обычных AirPods (зато наушники держатся в ушах куда лучше). В то же время, Buds+ обеспечивают рекордную автономность, воспроизводят звук (и передают вашу речь собеседнику) гораздо лучше предшественников, да и стоят вполне вменяемых денег. В пересчете на евро с подешевевших рублей - меньше, чем в Европе. Если у вас Android-смартфон (тем более - Samsung) и вы присматриваете полностью беспроводные наушники, при этом не гонясь за аудиофильским звуком, Galaxy Buds+ - один из лучших вариантов.