В Японии принято решение прекратить открытую демонстрацию олимпийского огня, которая в эти дни проходит в национальном тренировочном центре Фукусимы. Об этом 7 апреля объявил организационный комитет Олимпиады-2020.

В Японии принято решение прекратить открытую демонстрацию олимпийского огня, которая в эти дни проходит в национальном тренировочном центре Фукусимы. Об этом 7 апреля объявил организационный комитет Олимпиады-2020.Как сообщает ТАСС, демонстрация олимпийского огня должна была продлиться до 30 апреля. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции полюбоваться на символ Олимпиады в ближайшее время будет нельзя.Напомним, что олимпийский огонь был зажжен 12 марта 2020 года в Древней Олимпии в Греции, а 20 марта он уже был доставлен в Японию.Отметим, что 7 апреля власти Японии объявили режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах страны из-за пандемии коронавируса. Он продлится до 6 мая.Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год. Олимпиада стартует 23 июля и завершится 8 августа.