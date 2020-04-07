Омский священник Олег Цветков облетел город с иконой для защиты от коронавируса. Об этом со ссылкой на Омскую епархию сообщает ГТРК Иртыш. Полет был совершен на сверхлегком самолете, в руках священник держал икону Казанской Божией Матери.

Омский священник Олег Цветков облетел город с иконой для защиты от коронавируса. Об этом со ссылкой на Омскую епархию сообщает ГТРК "Иртыш". Полет был совершен на сверхлегком самолете, в руках священник держал икону Казанской Божией Матери.Перед взлетом на аэродроме Поповка был совершен молебен, рассказали в пресс-службе епархии. Как поделился после возвращения на землю священник, эмоции были очень сильные. По его словам, он любовался на красивый город, храмы, дома, улицы и думал о том, чтобы опасность быстрее миновала.Как известно, подобный полет уже был совершен над Калачинском. А несколько дней назад Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объехал Москву с чудотворной иконой Богоматери "Умиление".