Злоумышленники сложили в продуктовые корзины различный товар со стеллажей и, не оплатив его, скрылись, игнорируя сотрудника магазина, пытавшегося их удержать...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали пятерых мужчин, подозреваемых в хищении товара из магазина путем грабежа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию обратился представитель одного из магазинов, расположенного в центре столицы. Как сообщил заявитель, несколько неизвестных мужчин сложили в продуктовые корзины различный товар со стеллажей и, не оплатив его, скрылись, игнорируя сотрудника магазина, пытавшегося их удержать.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Ольховской улице задержали подозреваемых – пятерых приезжих мужчин в возрасте от 19 до 31 года. Похищенным товаром злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Полицейскими установлена причастность задержанных к аналогичному противоправному деянию. На следующий день злоумышленники снова открыто похитили товар из торгового зала этого магазина, после чего скрылись.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60