Под предлогом срочного закрытия своего кредита, злоумышленник попросил у потерпевшей ювелирные изделия, после чего перестал выходить на связь...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали молодого человека, подозреваемого в хищении ювелирных изделий путем мошенничества.В полицию с заявлением обратилась 17-летняя жительница столицы. Девушка рассказала, что некоторое время назад познакомилась с молодым человеком. В процессе общения, под предлогом срочного закрытия своего кредита, он попросил принадлежащие ей ювелирные изделия, пообещав, что заложит их в ломбард, а затем выкупит и вернет. Однако, получив украшения, молодой человек перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил 250 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 1-й Хуторской улице задержали 21-летнего подозреваемого. Злоумышленник успел сбыть ювелирные украшения, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60