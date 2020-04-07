В России зафиксировано 1154 новых случая подтвержденного коронавируса. За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 1154 в 43 регионах, — говорится в сообщении оперштаба во вторник.

В России зафиксировано 1154 новых случая подтвержденного коронавируса. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 1154 в 43 регионах", — говорится в сообщении оперштаба во вторник.Всего в РФ зарегистрировано 7497 случаев коронавирусной инфекции.В Москве — 697 новых случаев, всего в столице зарегистрировано 5181 заболевших.69 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Санкт-Петербурге, в Подмосковье — 67, Брянская область — 32, 29 - Калининградская, по 19 в Пензенской области, Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, 18 — в Ямало-Ненецком. Ивановская область — 14, 13 — Дагестан, по 11 в Коми, Краснодарском и Пермском краях, Волгоградской области, Тульская область — 10, восемь в Ростовской области, по семь во Владимирской, Свердловской, Тюменской областях, по шесть в Ингушетии и Саратовской области, по пять в Орловской, Ярославской областях, Кабардино-Балкарии, Хабаровском крае.По четыре подтвержденных случая инфицирования — в Калужской, Псковской, Омской областях, Калмыкии и Удмуртской республике. По трое — в Белгородской, Иркутской областях, Карачаево-Черкессии, Чувашии, по два заразившихся — в Башкортостане, Кировской и Ульяновской областях, по одному в Северной Осетии, Чечне, Челябинской области, Приморском крае, Крыму.За прошедшие сутки полностью выздоровели и выписаны из больниц — 88 человек. Всего с начала эпидемии выписано 494 человека в России.11 пациентов с коронавирусом скончались за сутки: двое в Москве, пятеро в Московской области, по одному в Краснодарском и Приморском краях, Бурятии, Иркутской области.Всего в РФ за весь период от COVID-19 умерли от 58 человек.