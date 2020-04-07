В больнице в Коммунарке скончался известный физик, профессор Мишик Казарян. Ему было 72 года. Ученый всего на две недели пережил свою жену – врача Арпик Асратян. Она также скончалась в Коммунарке от коронавирусной инфекции.

В больнице в Коммунарке скончался известный физик, профессор Мишик Казарян. Ему было 72 года.Ученый всего на две недели пережил свою жену – врача Арпик Асратян. Она также скончалась в Коммунарке от коронавирусной инфекции.По данным "Московского комсомольца", супруги были госпитализированы в середине марта. С заразившимися COVID-19 они не контактировали, за границу не выезжали.Мишик Казарян является создателем самого яркого импульсно-периодического лазера для видимой области спектра. За эту работу он в 1980 году получил госпремию СССР. До последних дней Казарян работал в физическом институте им. Лебедева.По словам главврача Дениса Проценко, в настоящее время в больнице в Коммунарке находятся 389 человек, коронавирус подтвержден у 226 пациентов.