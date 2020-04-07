Девушка обвиняется в краже имущества у своего знакомого.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 29-летней местной жительницы. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража с причинением значительного ущерба.В январе текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение от 50-летнего местного жителя о хищении из его дома различного инструмента на сумму более 16 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что накануне к мужчине приходили гости и к краже инструментов может быть причастна семейная пара. Местонахождение супругов было установлено, и один из них дал признательные показания.Супруги пришли в гости к своему знакомому. Девушка обратила внимание на чулан, расположенный рядом с выходом из дома, в котором хранился различный инструмент. Когда все гости разошлись, а ее муж находился в доме вместе с хозяином, она, воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, совершила хищение бензопилы и электроинструмента. В последующем супружеская пара сдала похищенное имущество в ломбард, а вырученные средства потратила по своему усмотрению.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, был полностью возмещен.