Приглашать ветеранов на Парад Победы 9 мая нецелесообразно. Все они находятся в группе риска, заявил Дмитрий Песков. Что касается проведения самих торжественных мероприятий, то окончательного решения пока нет. Рассматриваются разные варианты.

Приглашать ветеранов на Парад Победы 9 мая нецелесообразно. Все они находятся в группе риска, заявил Дмитрий Песков. Что касается проведения самих торжественных мероприятий, то окончательного решения пока нет. Рассматриваются разные варианты, цитирует пресс-секретаря президента агентство ТАСС.Между тем 6 апреля в подмосковном Алабине прошла первая тренировка всех подразделений и боевых машин, которые принимают участие в Параде. В частности, над учебной площадкой пролетели 55 самолетов и 20 вертолетов. Среди которых, например, четыре перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом "Кинжал" и столько же истребителей пятого поколения Су-57.На данный момент в России зафиксированы свыше 7 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. 58 человек погибли.