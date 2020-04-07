Приводит к ухудшению ситуации - констатация факта от главы российского Минздрава, который однозначно и еще раз предупреждает - лечить коронавирус алкоголем нельзя. Более того - такие попытки могут закончиться для пациента самым печальным образом, вплоть до того, что его уже нельзя будет спасти.

"Приводит к ухудшению ситуации" — констатация факта от главы российского Минздрава, который однозначно и еще раз предупреждает — лечить коронавирус алкоголем нельзя. Более того — такие попытки могут закончиться для пациента самым печальным образом, вплоть до того, что его уже "нельзя будет спасти".Впрочем, это касается не только инфицированных, но и здоровых людей в режиме изоляции. Сегодня представитель европейского офиса ВОЗ заявил, что горячительные напитки — не лучший способ, как лечения, так и профилактики. Алкоголь "ослабляет иммунную систему" и соответственно ухудшает "способность организма сопротивляться вирусам".Другой неочевидный побочный эффект карантина на повышенных градусах — обострение симптомов "депрессии, тревожности, страха и паники". Так что ВОЗ также советует вычеркнуть алкоголь из списка покупок. Правда, выросшие по всему миру продажи спиртного говорят о том, что многие по-прежнему считают его лучшим способом справиться со стрессом.Тем более, нашлись варианты — как провести культурный вечер с бокалом не в одиночестве. Прямо из дома можно сходить в виртуальный бар.Сотрудники одного из российских брендинговых агентств, открыли международный онлайн-бар для тех, кто находится на коронавирусном карантине. Бар представляет собой несколько "комнат" в сервисе для видеозвонков. Есть большая "комната" на 12 человек и поменьше — на четверых. Общаться можно как с друзьями, так и с незнакомыми людьми. Чтобы пригласить кого то, надо скопировать ссылку-приглашение. И понеслось.Не пьянки для, а службы ради, зашел в бар сегодня днем и ваш покорный слуга. Несмотря на то, что до вечернего столпотворения еще времени было предостаточно — за барной стойкой уже было многолюдно. Посетители охотно делились впечатлениями.Кого конечно тут не встретишь, какие напитки только не разливаются по бокалам, звучат песни, читаются стихи – народ развлекается, как может. Если бы бар был не виртуальный, а реальный, то и драки бы тут тоже были реальные. Но пока ограничиваются граждане словесными баталиями. Популярность сервиса растет день ото дня, появляются комнаты реальных питейных заведений, а владельцы платформы, рискуют неплохо заработать на своей идее."Они уже сейчас монетизируют свою прибыль. Потому что, если мы пройдем по этому сайту, то здесь размещены некоторые мероприятия, на которые можно купить билет – это раз, мы не знаем, платили ли реальные организации, которые находятся на этом сайте какие то деньги, прокручиваем ниже, видим, что есть кнопочка donate. Ну, то есть, помочь деньгами безвозмездно, возможно кто-то этому сервису помогает, конечно, в развитии. Таким образом, он уже монетизируется при помощи этой кнопки", — полагает Бубнов Евгений, исполнительный директор SmartyCRM.Для полета фантазии – здесь у разработчиков безразмерное пространство. В будущем это и виртуальные концерты звезд эстрады в реальном времени. И приватные или массовые посиделки с селебрити и множество всего другого. Но, как считают эксперты, виртуальный бар никогда не сможет перебить по популярности реальное заведение — жажда живого человеческого общения конечно – куда сильнее виртуального!Ну а пока сидим дома, можно и так. Главное помнить – злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью.