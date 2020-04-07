Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС за последние сутки выросла в три раза - с 11 до 35 гектаров. Виновником столь стремительного распространения огня в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области назвали резкие порывы ветра.

Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС за последние сутки выросла в три раза — с 11 до 35 гектаров. Виновником столь стремительного распространения огня в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области назвали резкие порывы ветра.Первый в этом году пожар в зоне отчуждения вспыхнул 4 апреля — тогда горели около 20 гектаров в Котовском лесничестве. В воскресенье был зафиксирован еще один очаг возгорания близ села Раговка. Спустя сутки задержали предполагаемого поджигателя травы, которому теперь предстоит отвечать перед законом. В тот же день один из очагов был потушен, но огонь продолжал буйствовать на 11 гектарах.Во вторник налетевший ветер за считанные часы утроил охваченную пламенем территорию. В регион направлены два вертолета Ми-8 и несколько единиц наземной техники, при этом пожарные самолеты Ан-32П уже осуществили девять вылетов, сбросив на полыхающий лес 72 тонны воды.По данным властей, радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы.