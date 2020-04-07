Две юные жительницы Канска отчитались на своих страницах в Instagram о поджогах домов на дачных участках и получили немало комментариев от пользователей, у которых выложенное на суд публики видео вызвало гнев.

Две юные жительницы Канска отчитались на своих страницах в Instagram о поджогах домов на дачных участках и получили немало комментариев от пользователей, у которых выложенное на суд публики видео вызвало гнев."Мы снимали в Instagram, господи, да если штраф, то пожалуйста, там же никто не сгорел", — позже оправдалась снимавшая видео 20-летняя студентка техникума.Само "действо" произошло еще 2 апреля. На кадрах видно, как девушки поджигают собранную сухую траву и мусор в небольшом домике, после чего убегают. Спустя несколько минут слышен громкий хлопок. Злоумышленницы вернулись на место и для верности подожгли еще и траву вокруг постройки, при этом они вспомнили о других поджогах чужих дач.После поднятой в соцсетях волны к делу подключились полицейские: они быстро установили подозреваемых, одной из которых не исполнилось и 18 лет. В зависимости от суммы нанесенного ущерба, подругам может грозить до пяти лет в колонии.