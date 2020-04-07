Российская поэтесса Вера Полозкова стала мамой в третий раз. У нее родилась дочь, которую назвали Ариной.

Российская поэтесса Вера Полозкова стала мамой в третий раз. У нее родилась дочь, которую назвали Ариной.О радостном событии Полозкова сообщила на своей странице в Instagram. Кроме того, поэтесса опубликовала снимок с новорожденной.По словам Веры, ее дочь появилась на свет 6 апреля около 15 часов. Полозкова поделилась, что роды прошли очень мягко, без единого стороннего укола и вмешательства.Судя по всему, принять роды поэтессе помогли те же самые врачи, которые участвовали в рождении ее двух сыновей.Полозкова отметила, что находится в какой-то удивительной тишине внутри, "любви благодарности".У поэтессы уже есть двое сыновей — Федор и Савва. Личность отца дочери Полозкова не раскрывает.