В Ростове-на-Дону полицейский едва догнал нарушителя, отчаянно улепетывающего на высокой скорости в инвалидном кресле. Преследование попало на видео, снятое очевидцем.

В Ростове-на-Дону полицейский едва догнал нарушителя, отчаянно улепетывающего на высокой скорости в инвалидном кресле.Издание "Южный автомобиль" выяснило у полицейских, что инцидент произошел на улице Малиновского 7 апреля, тем самым развенчав слухи о съемках ремейка "Невероятных приключений итальянцев в России".В полиции заверили, что официальный комментарий о происшествии вскоре будет предоставлен.