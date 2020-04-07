Экономический ущерб от пандемии коронавируса обрушился на американцев в прошлом месяце, поскольку многие потребители начали готовиться к потере работы, ожидали сокращения расходов и стали более пессимистично относиться к своей способности платить по счетам, показали данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, передает Reuters.

Экономический ущерб от пандемии коронавируса обрушился на американцев в прошлом месяце, поскольку многие потребители начали готовиться к потере работы, ожидали сокращения расходов и стали более пессимистично относиться к своей способности платить по счетам, показали данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, передает Reuters.Ожидания американских потребителей резко ухудшились в течение месяца на фоне роста опасений после первой смерти от COVID-19 в Соединенных Штатах и ​​после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о пандемии, а власти страны предприняли более решительные меры по ограничению распространения заболевания.Большая часть страха касается занятости, поскольку огромное количество американцев опасаются потерять работу на фоне закрытия множества предприятий.Ожидания того, что уровень безработицы будет выше через год, в марте выросли в среднем до 50,9% — это самый высокий показатель с момента начала опроса в 2013 году, в феврале показатель составлял 34,2%. Вероятность добровольного ухода с работы в следующем году упала до 20% в марте с 22,2% в феврале.Шансы на потерю работы в следующие 12 месяцев увеличились до 18,5%, рост по сравнению с февралем составил почти 5 процентных пунктов.Опрос показал, что рост опасений по поводу потери работы носил "широкий характер" и отмечался работниками с разным уровнем образования. Результаты показывают, что самые сильные опасения отмечались у тех, кто получил высшее образование.Потребители стали менее уверенными в своих шансах найти новую работу после увольнения, при этом средняя предполагаемая вероятность найти работу упала до 53% в марте с 58,7% в феврале.Американцы также стали больше беспокоиться о своей способности получить доступ к кредитам или не отставать от существующих долговых платежей. Около 38,8% домохозяйств заявили, что ожидают, что им будет сложнее получить доступ к кредитам в течение следующих 12 месяцев, по сравнению с 28,3% в феврале. Предполагаемые шансы пропустить минимальную выплату долга в течение следующих трех месяцев увеличились до 15,1%, что выше 12-месячного среднего показателя в 11,6%.Опрос потребительских ожиданий — это ежемесячный опрос, основанный на опросе 1300 домохозяйств. Опрос проводился со 2 по 31 марта.