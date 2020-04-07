Пожилой житель Тобольска предпринял попытку расправы с дочерью и ее семьей. Он применил огнестрельное оружие, сообщает Мужчина приехал к дому дочери на тракторе. Используя технику, он ..

Пожилой житель Тобольска предпринял попытку расправы с дочерью и ее семьей. Он применил огнестрельное оружие, сообщаетМужчина приехал к дому дочери на тракторе. Используя технику, он перевернул ее автомобиль, чтобы привлечь внимание. Кроме женщины, на шум выбежали ее муж и сын. Злоумышленник достал ружье и открыл по ним огонь. Его дочь получила тяжелые ранения в голову и грудь, ее супруг отделался легкими травмами. Стрелка задержала полиция. Мотивы его действий устанавливаются.