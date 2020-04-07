Правительство принимает дополнительные меры поддержки населения и отечественной экономики в целом. Эти меры коснутся услуг ЖКХ, лицензий и медстрахования. Сразу несколько новых постановлений сегодня подписал премьер Мишустин. Утвержден перечень отраслей экономики, которые в условиях пандемии пострадали более других.

Правительство принимает дополнительные меры поддержки населения и отечественной экономики в целом. Эти меры коснутся услуг ЖКХ, лицензий и медстрахования. Сразу несколько новых постановлений сегодня подписал премьер Мишустин. Утвержден перечень отраслей экономики, которые в условиях пандемии пострадали более других. Установлен максимальный размер кредитов, позволяющий заемщикам претендовать на кредитные каникулы. Для физлиц по потребительским кредитам максимальная сумма составит 250 тысяч рублей, по автокредитам — 600 тысяч, а по ипотеке — полтора миллиона рублей.Каждый день правительство предлагает все новые меры, как поддержать россиян во время эпидемии. Теперь речь о коммунальных платежах. Когда квартира и дом — главные убежища от вируса — квитанции оплачивать необходимо. Но если есть финансовые проблемы — к этому отнесутся с пониманием."Для всех жителей нашей страны независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги, газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления и до 1 января 2021 года", — сообщил Михаил Мишустин.Нелегко сейчас всей мировой экономике. Но меры дополнительной поддержки в первую очередь должны помогать тем, кто в самой тяжелой ситуации."Прежде всего, мы поможем семьям с низкими доходами. Одно из постановлений, которое я утвердил, меняет правила предоставления им субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Мы на полгода до 1 октября 2020 года соответственно, продлим их право получать такие субсидии", — подчеркнул премьер-министр.Когда обычные больницы срочно перепрофилируют под лечение заболевших вирусом, а на борьбу с инфекцией мобилизуют даже студентов-медиков, важно не забывать и об остальной медицине. Ведь другие болезни никуда не исчезли. От плановых медосмотров пока придется отказаться. Всю остальную помощь пациентам окажут."Все, кто нуждается в экстренной неотложной медицинской помощи, будут ее получать. Пациенты с серьезными заболеваниями, в том числе с онкологией, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, и те, кто сейчас на диализе, продолжат необходимое им лечение. Вся медпомощь по-прежнему осуществляется по полису Обязательного медицинского страхования. По программе ОМС будет оплачиваться и проведение лабораторных исследований на коронавирус", — рассказал глава правительства.Еще одно постановление правительства регулирует продажу медицинских масок и перчаток. Отныне это разрешено только аптекам. На всей цепочке распространения товара: завод-дистрибьютор-мелкая розница — накрутка не может превышать 10% процентов за каждый этап. А сама аптека сможет надбавить к цене одной маски не больше 10 копеек.На онлайн встрече с вице-премьерами глава правительства обращается уже к региональным властям. Каждый субъект федерации должен тщательно выбирать — какие ограничения сейчас необходимы."На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны. За выходные ситуация исправилась. Однако, еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов. Не надо путать региональные полномочия с федеральными", — предостерег Мишустин.Даже если закрыты торговые центры и непродовольственные магазины — люди должны иметь возможность покупать любые товары через Интернет. Доставка помогает россиянам соблюдать самоизоляцию. И мешать таким продавцам работать — неправильно."Ну вплоть до того, что останавливают грузовые машины на въезде в регионы, и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям. Таких жалоб много. Я хочу напомнить, что решение правительства о приостановке офлайн ритейла, не связанного с продуктами и товарами первой необходимости, не распространяется на онлайн торговлю, и просто недопустимо усложнять их работу необоснованными запретами", — отметил председатель кабинета министров.В ближайшее время решится проблема тех, кто остался за рубежом, но желает вернуться в Россию. Организованы новые вывозные рейсы — записаться на них можно на портале госуслуг."Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Мы никогда не оставляем наших людей. Обращаюсь ко всем гражданам России, которые находятся сейчас за рубежом. К сожалению, оперативный штаб столкнулся с большим количеством случаев, когда граждане подавали заявки на вывозные рейсы, а на посадку не являлись. Самолеты летели домой буквально пустыми. А те, кому нужно было лететь на них, попасть туда не могли. Пожалуйста, отнеситесь к этому более ответственно, пишите заявления только, если вам действительно необходимо вернуться домой, именно сейчас", — заявил Мишустин.Понимая текущие трудности, государство освобождает малый и средний бизнес от проверок, а строительные компании от штрафных санкций. Кроме того, автоматически будут продлены все лицензии и разрешения на возведение жилья, производство лекарств, услуги связи, если срок их действия заканчивается в 2020 году.