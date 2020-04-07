Российское бизнес-сообщество просит власти расширить государственную поддержку всех сфер экономики. Письмо с такой просьбой направлено председателю правительства Михаилу Мишустину от имени организации Опора России, Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей и Деловой России.

Российское бизнес-сообщество просит власти расширить государственную поддержку всех сфер экономики. Письмо с такой просьбой направлено председателю правительства Михаилу Мишустину от имени организации "Опора России", Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России".В начале апреля правительство РФ утвердило перечень пострадавших от коронавируса отраслей. Работающие в этих отраслях вправе требовать отсрочку по кредитам и другую утвержденную помощь — отсрочка по аренде, налогам, льготные кредиты. В списке автомобильные и авиаперевозки, культура и отдых, развлечения, спорт, туризм, гостиницы, общественное питание, образование, выставки и конференции, бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты).Из-за карантина во всех регионах страны упал спрос, предприятия не работают, нет выручки на покрытие расходов, налоговых платежей и выплат по кредитам, отмечают авторы письма.Главная задача — это сохранение рабочих мест. "Предлагаем признать пострадавшими от коронавируса не отдельные отрасли экономики, а предприятия всех сфер экономической деятельности, с возможным формированием разных групп мер поддержки в зависимости от специфики конкретного сектора экономики или региона", — отмечается в письме.Авторы просят правительство ввести радикально снизить налогообложение на фонд оплаты труда, а для простаивающих компаний — "до 30 апреля текущего года (в случае продления срока нерабочих дней – на соответствующий срок) предусмотреть субсидию на оплату 2/3 от среднемесячного заработка".Бизнес-сообщества предложили на время простоя "выплачивать индивидуальным предпринимателям без наемных работников ежемесячное пособие на уровне не ниже МРОТ, освободив от уплаты фиксированных взносов".Авторы письма также предложили ввести с 1 мая 2020 года режим самозанятых на все регионы с единым налогом в 1%. По мнению бизнес-сообществ, это поможет максимально вовлечь "граждан в поиск дополнительных источников дохода и легализации своей деятельности".