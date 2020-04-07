13 апреля в 21:00 на телеканале Россия 1 состоится премьера многосерийного фильма Зулейха открывает глаза. В экранизации романа-бестселлера Гузель Яхиной главные роли исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов и другие.

13 апреля на телеканале "Россия 1" состоится долгожданная премьера весны – многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза". Это экранизация одноименного романа-бестселлера Гузель Яхиной.Действие фильма начинается зимой 1930 года в далекой татарской деревне. У Зулейхи, которую играет Чулпан Хаматова, убивают мужа, а ее саму вместе с другими переселенцами отправляют в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошены в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Здесь им предстоит бороться за жизнь.В ссылке Зулейха встречает людей, с которыми никогда бы ни столкнулась в обычной жизни — гениального врача и опального ученого, жестокого зэка и талантливого художника. Присматривает за ссыльными комендант, который застрелил мужа главной героини. Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главное из которых – прощение, и находит свою любовь.Также роли в фильме исполнили Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов, Александр Сирин и другие. Режиссер-постановщик Егор Анашкин.По словам писательницы, выбор актрисы на роль Зулейхи был очевидным. Гузель Яхина говорит, что еще задолго до начала съемок видела в образе главной героини только Хаматову. Сама Чулпан вспоминала, что еще при первом знакомстве с романом мысленно примеряла себя на роль Зулейхи, но думала, что из-за разницы в возрасте сыграть ее не удастся."Когда я прочитала роман, он просто макнул меня в мое детство, которое было как-то затерто, забыто под ворохом других лет и впечатлений. Я прямо туда нырнула и поняла, что я ни разу с детства не вспоминала эти сказки о Шурале – и тут я прямо там оказалась, за что благодарна Гузель", — признается актриса.Смотрите многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" 13 апреля в 21:00 на телеканале "Россия 1".Фильм снят при поддержке ПАО "АК БАРС" Банк.